الناصرة: العثور على الشاب المفقود فراس طه (26 عامًا)

الشرطة:

تمّ مؤخرا العثور على الشاب المفقود سالما ومعافى وذلك مع عودته الى منزله

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، مساء اليوم الخميس، إنّه:"استمرارا لمناشدة الشرطة الجمهور في مد يد العون والمساعدة باعمال البحث وراء الشاب المفقود فراس طه (26 عامًا) من سكان الناصرة، والذي كانت قد اختفت اثاره منذ نهار أول أمس 07.11 الموافق الثلاثاء، مع مغادرته مكان عمله في كريات شمونة. فيشار إلى أنّه تمّ مؤخرا العثور على الشاب المفقود سالما ومعافى وذلك مع عودته الى منزله"، بحسب الشرطة.



الشاب فراس طه