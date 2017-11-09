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أخبار محليات الناصرة: العثور على الشاب المفقود فراس طه (26 عامًا)

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الناصرة والقضاء الناصرة: العثور على الشاب المفقود فراس طه
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الناصرة: العثور على الشاب المفقود فراس طه (26 عامًا)

الشرطة:

 تمّ مؤخرا العثور على الشاب المفقود سالما ومعافى وذلك مع عودته الى منزله

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-09 18:43:43 A A

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري،  في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، مساء اليوم الخميس، إنّه:"استمرارا لمناشدة الشرطة الجمهور في مد يد العون والمساعدة باعمال البحث وراء الشاب المفقود فراس طه (26 عامًا) من سكان الناصرة، والذي كانت قد اختفت اثاره منذ نهار أول أمس 07.11 الموافق الثلاثاء، مع مغادرته مكان عمله في كريات شمونة. فيشار إلى أنّه تمّ مؤخرا العثور على الشاب المفقود سالما ومعافى وذلك مع عودته الى منزله"، بحسب الشرطة.


الشاب فراس طه

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