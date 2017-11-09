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تكنولوجيا تطبيقات جديدة إنستجرام: إضافة الصور القديمة إلى القصص

تكنولوجيا

إنستجرام: إضافة الصور القديمة إلى القصص
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إنستجرام: إضافة الصور القديمة إلى القصص

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-10 07:39:36 A A

أعلنت شركة الانستجرام أنّها قامت بإلغاء مهلة 24 ساعة المسموحة لإضافة المحتوى إلى ميزة القصص خاصتها، وهي الميزة ذات الشعبية التابعة للمنصة والتي تسمح بنشر مجموعة مؤقتة من الصور ومقاطع الفيديو على الإنترنت، مما يعني بأن مستخدمي المنصة ليسوا بحاجة إلى التسرع في تحميل أحدث الصور ومقاطع الفيديو التي يرغبون باستعمالها ضمن ميزة القصص.


انستجرام

وكانت ميزة قصص إنستجرام، وهي الميزة التي جرى إطلاقها العام الماضي وتم نسخها من ميزة مماثلة ضمن تطبيق التراسل الفيديوي سناب شات، تسمح للمستخدمين بتحميل الصور ومقاطع الفيديو التي جرى تصويرها خلال 24 ساعة الماضية فقط.

 

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