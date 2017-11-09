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تكنولوجيا تطبيقات جديدة أوبر تعلن عن إطلاق مجموعة من المزايا لتطبيقها

تكنولوجيا

أوبر تعلن عن إطلاق مجموعة من المزايا
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أوبر تعلن عن إطلاق مجموعة من المزايا لتطبيقها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-10 18:49:59 A A

كشفت شركة أوبر لخدمات النقل التشاركي عن إطلاقها لمجموعة من المزايا الجديدة عبر تطبيقها بهدف تطوير تجربة الشركاء السائقين على التطبيق بالذات في دبي.


أوبر 

وأكّدت الشركة إن هذه المزايا الجديدة تسعى إلى تعزيز ثلاثة جوانب رئيسة في تلك التجربة هي: المرونة والكفاءة والأرباح، ما يجسد استعداد الشركة لتحويل اقتراحات الشركاء إلى تغييرات عملية مباشرة. للبدء، سوف يتم تدریجیًا طرح سلسلة من المنتجات الجديدة التي طلبها السائقون.

وأضافت أوبر أن المميزات الجديدة تشمل تحديد موعد الوصول إلى الوجهات، ولإضافة المزید من المرونة للشركاء السائقین على تطبیق أوبر، سیتمكنون الآن حين استخدام ھذه الخاصیة بتحدید وجھتھم المعمول بھا حالیًا والوقت الذي یرغبون الوصول فیه إلى وجھتھم مما سیسمح لھم بقبول الرحلات المتجھة إلى نفس وجھتھم وبالتالي تساعدھم على زیادة دخلھم أثناء اتجاھھم إلى وجھتم المحددة. 

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