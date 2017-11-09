أوبر تعلن عن إطلاق مجموعة من المزايا لتطبيقها
كشفت شركة أوبر لخدمات النقل التشاركي عن إطلاقها لمجموعة من المزايا الجديدة عبر تطبيقها بهدف تطوير تجربة الشركاء السائقين على التطبيق بالذات في دبي.
أوبر
وأكّدت الشركة إن هذه المزايا الجديدة تسعى إلى تعزيز ثلاثة جوانب رئيسة في تلك التجربة هي: المرونة والكفاءة والأرباح، ما يجسد استعداد الشركة لتحويل اقتراحات الشركاء إلى تغييرات عملية مباشرة. للبدء، سوف يتم تدریجیًا طرح سلسلة من المنتجات الجديدة التي طلبها السائقون.
وأضافت أوبر أن المميزات الجديدة تشمل تحديد موعد الوصول إلى الوجهات، ولإضافة المزید من المرونة للشركاء السائقین على تطبیق أوبر، سیتمكنون الآن حين استخدام ھذه الخاصیة بتحدید وجھتھم المعمول بھا حالیًا والوقت الذي یرغبون الوصول فیه إلى وجھتھم مما سیسمح لھم بقبول الرحلات المتجھة إلى نفس وجھتھم وبالتالي تساعدھم على زیادة دخلھم أثناء اتجاھھم إلى وجھتم المحددة.