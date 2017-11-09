مولود القوس: يغضب بسرعة من أي ملاحظة أو حتّى مزاح أو مخالفة بالرأي

عند الغضب، يصبح القوس غريب الأطوار، متمرداً و عاصياً، يضيع طاقته و يجهد نفسه في أعمال مضطربة وتصرفات متناقضة



غالبًا ما يغضب مولود برج القوس بسرعة، من أي ملاحظة أو حتّى مزاح أو مخالفة بالرأي، وتجده يرحل، يهدأ ومن ثمّ يعود وهو يشعر بالذنب. هذا باختصار ما يمكننا وصفه بالصورة الأقرب الى غضب برج القوس.



صورة توضيحية

عند الغضب، يصبح القوس غريب الأطوار، متمرداً و عاصياً، يضيع طاقته و يجهد نفسه في أعمال مضطربة وتصرفات متناقضة. ولمحبي برج القوس، ننصحكم، لا تغضبوا منه ولا تلوموه، فانتم من أغضبتموه منذ بداية الحديث وما كان تصرفه من الكلمات التي أنقض بها عليكم إلا تصرفاً طبيعياً لما يدور بداخله من غضب!!