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أخبار محليات كفركنا: اصابة شاب بجراح خلال شجار على الشارع الرئيسي

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الناصرة والقضاء كفركنا: اصابة شاب خلال شجار
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كفركنا: اصابة شاب بجراح خلال شجار على الشارع الرئيسي

باشرت الشرطة التي وصلت الى المكان التحقيق في الاسباب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 18:43:43 A A

 نشب، مساء اليوم الخميس، شجار في منطقة العين في بلدة كفركنا، بين مجموعة شبان، ما أسفر عن إصابة احدهم بجراح، حيث تمّ نقله الى المستشفى بواسطة سيارة الاسعاف. هذا، وباشرت الشرطة التي وصلت الى المكان التحقيق في الاسباب والملابسات. 


صور من مكان الشجار 

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