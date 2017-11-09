كفركنا: اصابة شاب بجراح خلال شجار على الشارع الرئيسي
باشرت الشرطة التي وصلت الى المكان التحقيق في الاسباب
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نشب، مساء اليوم الخميس، شجار في منطقة العين في بلدة كفركنا، بين مجموعة شبان، ما أسفر عن إصابة احدهم بجراح، حيث تمّ نقله الى المستشفى بواسطة سيارة الاسعاف. هذا، وباشرت الشرطة التي وصلت الى المكان التحقيق في الاسباب والملابسات.
صور من مكان الشجار
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