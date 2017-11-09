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جامعات / مدارس اخبار المدارس أجواء ديموقراطيّة تسود انتخابات رئاسة مجلس الطلاب في مدرسة البصليّة

جامعات / مدارس

شفاعمرو والقضاء البصلية شفاعمرو تنتخب رئيس مجلسها
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أجواء ديموقراطيّة تسود انتخابات رئاسة مجلس الطلاب في مدرسة البصليّة

البصلية في البيان: 

تمّت عملية الاقتراع يوم الاثنين 30.10.2017 منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، شارك طلاب الثوالث – السوادس في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 17:40:57 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة البصلية جاء فيه ما يلي: "شهدت مدرسة البصلية الأسبوع المنصرم أجواء انتخابيّة حماسيّة ومنافسة شريفة، حيث قام المرشحون بعرض برامجهم ودعاياتهم الانتخابيّة أمام طلاب المدرسة وكانت حملات الإقناع تجري بروح رياضيّة عالية استهدفت الانتخابات ترسيخ ثقافة المشاركة في صناعة القرار وطرح المرشحين برامج تعبر عن تطلعات الطلاب، وتشجيع الطلاب على ممارسة حقهم في التصويت والترشيح في انتخابات تعكس الإرادة الحرة والمناخ الديمقراطي, كذلك معايشتهم تجربة الانتخابات في المجالس والبلديات ومؤسسات الدولة، وركّزت البرامج الانتخابية للمرشحين على زيادة الرحلات المدرسية وتوفير حوافز جديدة لدعم المتفوقين وتنظيم مسابقات ثقافية وتعزيز التواصل مع إدارات المدارس لنقل مقترحات الطلاب .وزيادة المشاركة في الأنشطة التطوعية لخدمة قضايا المجتمع، ونشر الوعي البيئي بترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة نظيفة. فضلاً عن ترسيخ المفاهيم التربوية وروح الانتماء بالحفاظ على التجهيزات الدراسية، وتعزيز القيم والأخلاقيات، كذلك تفعيل دور المجالس الطلابية لتكون أكثر فاعلية في الارتقاء بالعملية التعليمية".


خلال عملية الاقتراع 

وأضاف البيان: "هذا وقد تمّت عملية الاقتراع يوم الاثنين 30.10.2017 منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، شارك طلاب الثوالث – السوادس في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وديموقراطيّة وقد أشرف على عملية الانتخاب مركزة التربية الاجتماعية المربيّة بثينة سعدة والمربيّة هدى شحادة ولجنة انتخابات شملت طلاب من الصف السادس، وتمت عمليّة فرز الأصوات بكل شفافيّة ونزاهة حيث فازت الطالبة: حلا حمزة أبو العلا على أعلى نسبة من مجموع الأصوات".
واختتم البيان: "وقد قام بتهنئتها جميع الطلاب المنافسين تتقدمهم مديرة المدرسة السيّدة: ياسمين خضر مثنيةً على الروح الرياضيّة والأخلاق العالية التي تحلّى بها جميع المرشحين والطلاب حيث لا تجريح ولا عنف على العكس ساد الهدوء والنظام بين أروقة المدرسة وتمّت عمليّة الانتخابات بجو من العدالة والنزاهة والديموقراطيّة. كما شكرت مركزات التربية الاجتماعيّة على جهودهم وطاقم المعلمين على التعاون لإنجاح هذا اليوم والمساهمة في تذويت أهدافه" إلى هنا نص البيان.
 

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