إصابة عامل من غرض ثقيل داخل مصنع قرب الياجور
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أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا، اليوم الخميس، حول إصابة عامل من جسم ثقيل داخل مصنع بالقرب من الياجور (منطقة حيفا). هذا، وعمل الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (24 عامًا)، وقد وصفت جراحه بالمتوسطة مع إصابة بالبطن، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام" وفقًا للبيان.
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