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إتهام شاب عربي من حيفا بتنفيذ اعمال مشينة وتصوير نساء دون علمهن

النيابة العامّة في بيانها:

دخلت شابة إلى المخبز مرتدية تنورة، حيث اقترب المتهم منها وحاول تصوير اجزاء من جسدها بهاتفه، فلاحظت الشابة الحاصل وقالت للمتهم بأنها ستبلغ الشرطة

في مناسبات عديدة، صوّر المتهم بواسطة هاتف نقّال العشرات من مقاطع فيديو لسيدات دون علمهن وموافقتهن، وركز في الفيديوهات على اجزاء حساسة من أجساد النساء وكذلك قام بأفعال مشينة خلال التصوير

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-11-09 16:55:56 A نشر: 2017-11-09 16:55:56 A