إتهام شاب عربي من حيفا بتنفيذ اعمال مشينة وتصوير نساء دون علمهن
النيابة العامّة في بيانها:
دخلت شابة إلى المخبز مرتدية تنورة، حيث اقترب المتهم منها وحاول تصوير اجزاء من جسدها بهاتفه، فلاحظت الشابة الحاصل وقالت للمتهم بأنها ستبلغ الشرطة
في مناسبات عديدة، صوّر المتهم بواسطة هاتف نقّال العشرات من مقاطع فيديو لسيدات دون علمهن وموافقتهن، وركز في الفيديوهات على اجزاء حساسة من أجساد النساء وكذلك قام بأفعال مشينة خلال التصوير
قدّمت النيابة العامّة في لواء حيفا (جنائيات) لائحة إتهام لمحكمة الصلح في المدينة ضد "شاب عربي (23 عامًا) من سكان حيفا، والذي عمل في أحد المخابز بالمدينة، ونُسبت له تهم: تنفيذ عمل مشين، المس بالخصوصية، وتشويش المسار القضائي"، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن النيابة العامّة، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب.
وفي التفاصيل، أوضحت النيابة العامّة أنّه "يستدل من لائحة الإتهام أنّ المتهم عمل في أحد المخابز بمدينة حيفا بين السنوات 2013 - 2016، وفي الاتهام الأول الموجّه للشاب، فإنّه في يوم 20.06.2016 دخلت شابة إلى المخبز مرتدية تنورة، حيث اقترب المتهم منها وحاول تصوير اجزاء من جسدها بهاتفه، فلاحظت الشابة الحاصل وقالت للمتهم بأنها ستبلغ الشرطة وخرجت من المكان، وعليه قام المتهم باخفاء الهاتف في ساحة مبنى قريب من مكان عمله. لاحقًا، وصل إلى المخبر رجل شرطة لاستيضاح الأمر، وسأل المتهم عن الهاتف، إلا أنّ الأخير أجابه بأنه كسر الهاتف ورماه في البحر، علمًا أنّه تمّ لاحقًا العثور على الهاتف"، بحسب لائحة الإتهام.
واشارت النيابة العامّة إلى أنّه:"جاء في الإتهام الثاني أنّه في الفترة من شهر يناير/كانون ثاني 2014 وحتى 16.06.2016 وفي مناسبات عديدة، صوّر المتهم بواسطة هاتف نقّال العشرات من مقاطع فيديو لسيدات غير معروفات له، دون علمهن وموافقتهن، خلال عمله وخارج اطار عمله وركز في الفيديوهات على اجزاء حساسة من أجساد النساء وكذلك قام بأفعال مشينة خلال التصوير. ويشار إلى أنّ المتهم احتفظ بكل الفيديوهات في هاتفه النقّال"، كما ورد في لائحة الإتهام.