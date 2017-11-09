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أخبار محاكم وجنائيات اتهام شاب (27 عامًا) من عرعرة بحيازة السلاح والمخدرات

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وادي عارة اتهام شاب من عرعرة بحيازة السلاح والمخدرات
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اتهام شاب (27 عامًا) من عرعرة بحيازة السلاح والمخدرات

المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري:

إلى جانب لائحة الإتهام، تمّ تقديم طلب لتمديد فترة اعتقال الشاب حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضده

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-09 16:55:56 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، جاء فيه:"تمّ، مؤخرًا، تقديم لائحة إتهام ضد شاب (27 عامًا) من سكان عرعرة بالمثلث الشمالي بحيازة المخدرات والسلاح، وذلك بعد إنتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقاله ووجهت لها شبهات حيازة سلاح، بندقية وذخيرة، وكذلك مواد من مخدرات المريخوانا، والتي تم ضبطها، قبل أيام، خلال مداهمة الشرطة لمنزل المشتبه ومنجرته في البلدة وتفتيشهما. ويذكر أنّه إلى جانب لائحة الإتهام، تمّ تقديم طلب لتمديد فترة اعتقال الشاب حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضده"، إلى هنا بيان الشرطة.


تصوير: الشرطة 

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