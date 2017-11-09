اللاعب الشاب فهمي حلبي ينتقل لفريق مكابي دالية الكرمل

أعرب صالح نصر الدين، رئيس ادارة مكابي دالية الكرمل، عن سعادته بانتقال فهمي حلبي لمكابي دالية الكرمل، مشيرًا إلى أنّه :"لاعب شاب وواعد، وينتظره مستقبل ناجح"

وقعت إدارة مكابي دالية الكرمل من الدرجة الأولى مع فهمي حلبي، لاعب دفاع فريق روبي شبيرا حيفا، من الدرجة الأولى المنطقة الشمالية. وكان فهمي حلبي قد انتقل مطلع هذا الموسم من فريق هبوعيل معين دالية الكرمل الى فريق روبي شبيرا بعد أن قدم موسما رائعا كقلب دفاع للفريق، وسجّل العديد من الاهداف لكنه لم يتأقلم في فريقه الجديد مما أدى الى قراره بترك فريق روبي شبيرا والبحث عن فريق جديد.





فهمي حلبي



هذا، وأعرب صالح نصر الدين، رئيس ادارة مكابي دالية الكرمل، عن سعادته بانتقال فهمي حلبي لمكابي دالية الكرمل، مشيرًا إلى أنّه :"لاعب شاب وواعد، وينتظره مستقبل ناجح". وركّز صالح نصرالدين على أنّ "انتقال فهمي حلبي يعتبر خطوة رائعة للفريق، حيث سيدافع عن المرمى بقيادته لخط الدفاع وسيزيد من جمهور الفريق لمساندته ونجاحه".



فهمي حلبي مع إدارة فريق روبي شبيرا حيفا - ارشيف