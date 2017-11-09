ثمن الحرية/ بقلم: جميل بدوية

لا يعقل لا يعقل

لا يسأل..لا يسأل

من يهدر دم الحرية

من يقتلع شعبا

بطرق همجية

من يوقف

قرب كل بيت دورية

من يصدر أمر الموت

بقرارات فورية

ويصدر أمر العفو

متى شاء...!!

ويلفق تهما وهمية

لا يسأل من يهدر..

دم الانسانيه

لا يعقل أن يحيا شعب بلا وطن

وأن يبقى شعب من غير هوية

لا أعلم ...لا أعلم

كم تساوي عندهم

ثمن الإنسانية.....

وثمن الحرية