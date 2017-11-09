اغلاق
اغلاق
أخبار محليات مأساة في عرعرة النقب: مصرع طفل (عام واحد) بعد تعرّضه للدهس

أخبار

النقب مصرع طفل (عام واحد) دهسًا في عرعرة النقب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مأساة في عرعرة النقب: مصرع طفل (عام واحد) بعد تعرّضه للدهس

عند وصول الطاقم الطبيّ التابع لنجمة داوود الحمراء إلى المكان، اضطر إلى إقرار وفاة الطفل، الذي كان يعاني من إصابة في الرأس

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-09 15:42:51 A A

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ طفلًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا قد لقي مصرعه بعد تعرّضه للدهس في عرعرة النقب. وقال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء إنّ:"مركز المؤسسة في النقب استلم بلاغًا حول إحالة طفل إلى عيادة محلية في عرعرة النقب بعد تعرّضه للدهس، وعند وصول الطاقم الطبيّ التابع لنجمة داوود الحمراء إلى المكان، اضطر إلى إقرار وفاة الطفل، الذي كان يعاني من إصابة في الرأس"، بحسب البيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الطالب ايال عامر من البقيعة يشارك في مناظرة عالمية | [3 قراءة]
2 م. دالية الكرمل يتعاقد مع المدرب ماهر حسون | [2 قراءة]
3 تعرفوا الى حسان طوافرة ضمن قائمة الـ 40 شابًا الأفضل | [2 قراءة]
4 الشرطة: اعتقال مشتبه (20 عامًا) من عرعرة بالسرقة | [2 قراءة]
5 اكسال: الرازي الشاملة تنظّم دورات طوارئ | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 الطقس: فرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة | [0 مشاركة]
3 مئوية وعد بلفور/ بقلم: عثمان ميرغني | [0 مشاركة]
4 شقيب السلام: اعتقال 9 مشتبهين باقتحام مدارس | [0 مشاركة]
5 الحلقة 14 من مسلسل مريم مترجمة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab