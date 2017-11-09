مأساة في عرعرة النقب: مصرع طفل (عام واحد) بعد تعرّضه للدهس

عند وصول الطاقم الطبيّ التابع لنجمة داوود الحمراء إلى المكان، اضطر إلى إقرار وفاة الطفل، الذي كان يعاني من إصابة في الرأس

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ طفلًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا قد لقي مصرعه بعد تعرّضه للدهس في عرعرة النقب. وقال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء إنّ:"مركز المؤسسة في النقب استلم بلاغًا حول إحالة طفل إلى عيادة محلية في عرعرة النقب بعد تعرّضه للدهس، وعند وصول الطاقم الطبيّ التابع لنجمة داوود الحمراء إلى المكان، اضطر إلى إقرار وفاة الطفل، الذي كان يعاني من إصابة في الرأس"، بحسب البيان.