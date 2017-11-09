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رياضة وشباب رياضة محلية حنا فرهود مدربًا لنادي دبورية الرياضي بعد استقالته من اتحاد كفرقرع

رياضة وشباب

قرى المرج حنا فرهود مدربًا لنادي دبورية الرياضي
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حنا فرهود مدربًا لنادي دبورية الرياضي بعد استقالته من اتحاد كفرقرع

ينوي المدرب الجديد اجراء عدة تغييرات على كادر اللاعبين، وسط الهدف المعلن بكسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى

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من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-09 15:42:51 A A

اتفقت ادارة النادي الرياضي دبورية مع المدرب الحيفاوي حنا فرهود حتى نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي، ضمن تنافسه في مباريات دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وكان حنا فرهود قد استقال من تدريب فريق اتحاد بلدي كفرقرع، المتنافس في نفس الدرجة والمنطقة.


المدرب الحيفاوي حنا فرهود
وينوي المدرب الجديد اجراء عدة تغييرات على كادر اللاعبين، وسط الهدف المعلن بكسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى.

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