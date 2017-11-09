حنا فرهود مدربًا لنادي دبورية الرياضي بعد استقالته من اتحاد كفرقرع

ينوي المدرب الجديد اجراء عدة تغييرات على كادر اللاعبين، وسط الهدف المعلن بكسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى

اتفقت ادارة النادي الرياضي دبورية مع المدرب الحيفاوي حنا فرهود حتى نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي، ضمن تنافسه في مباريات دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وكان حنا فرهود قد استقال من تدريب فريق اتحاد بلدي كفرقرع، المتنافس في نفس الدرجة والمنطقة.



المدرب الحيفاوي حنا فرهود



وينوي المدرب الجديد اجراء عدة تغييرات على كادر اللاعبين، وسط الهدف المعلن بكسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى.