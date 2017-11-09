عزام لكل العرب: الجهاد يجري اتصالات مع أطراف دولية من اجل استرداد جثامين شهداء النفق

القيادي البارز في حركة الجهاد الاسلامي – الشيخ نافذ عزام لـ"كل العرب":



الجهاد الاسلامي يجري اتصالات مع اطراف عربية ودولية من اجل استرداد جثامين شهداء النفق



لا نعرف عدد الجثامين التي تحتجزها اسرائيل



لم تمارس علينا أي ضغوطات كي لا نرد على العدوان وللحركة برنامجها الثابت الذي لا تراجع عنه



من السابق لأوانه الحديث عن مشاركتنا في انتخابات مقبلة ما دام لم تُعالج ملفات منظمة التحرير والمجلس الوطني



نعتز بعلاقتنا مع ايران التي لم تتردد في تقديم العون والمساندة لشعبنا الفلسطيني

أكد الشيخ نافذ عزام، أحد ابرز قياديي حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، في حديث خاص بـ"كل العرب" أنّ "احتجاز اسرائيل لجثامين الشهداء الذين استشهدوا في العدوان الاخير هي مسألة ابتزاز واضحة، وأنّ إسرائيل تستغل هذه المسألة الانسانية بهدف الضغط على الفلسطينيين"، وأضاف الشيخ نافذ:"احتجاز الجثامين أمر غير قانوني وغير انساني بالمطلق، وهذا الامر لا سكوت عليه".



الشيخ نافذ عزام



وبالنسبة لعدد الشهداء قال عزام بان الحركة لا تعرف بالضبط عدد الجثامين التي في حوزة اسرائيل الان. وفيما يتعلق بالخطوات التي ينبغي اتخاذها من اجل استعادة جثامين الشهداء قال :" هذه المسألة بحاجة الى مواقف دولية ومواقف عربية ، ونحن في نهاية الامر نقول بان اسرائيل مارست هذه السياسة على مدى سنوات الصراع".



وأوضح بأنّ "الجهاد الاسلامي يجري اتصالات مع جهات عربية ودولية من اجل استرداد الجثامين". ونفى عزام بأن "تكون قد مورست ضغوطات على حركة الجهاد الاسلامي بعدم الرد على العدوان الاسرائيلي وان الحركة تحتفظ لنفسها حق الرد ، فلحركة الجهاد الاسلامي برنامج واضح وهذا البرنامج ثابت طوال الوقت".



وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية قال بأنه "للجهاد الاسلامي دور بارز في التوصل الى الاتفاق الذي تم، والجهاد الاسلامي يعتز بالدور الذي قام به"، واضاف:" تماسك الجبهة الفلسطينية الداخلية امر مهم في مواجهة الاخطار والتحديات الخارجية، الاتفاق الذي تم يمثل خطوة اولى على الطريق لتحقيق التوافق في ملفات عديدة ما زالت عالقة في الساحة الفلسطينية ".



وعن عودة حكم السلطة الى غزة قال:"الامر الاهم بالنسبة لنا ليس من يحكم بقدر ما هو توفير افضل سبل العيش لشعبنا وحمايته".

وحول سؤال ما اذا كانت الحركة ستشارك في انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبلة ردّ بالقول:"من السابق لأوانه الحديث حول هذا الامر ، حتى الان لم تقرر أي مواعيد ونحن بحاجة لنقاش ملفات عديدة ما زالت عالقة مثل ملف منظمة التحرير والمجلس الوطني وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني برمته".



وأكد الشيخ نافذ أنّ "حركة الجهاد تحافظ على علاقة مميزة مع حركة حماس وهناك تفاهم تام بين الحركتين وانه لا يجوز المساس بسلاح المقاومة". وتطرق عزام الى علاقة الحركة مع ايران مشيرا الى أنّ "علاقة الجهاد مع ايران راسخة ذلك لان ايران لم تتردد في تقديم المساعدة والإسناد للفلسطينيين وانه لشرف ان تربط حركة الجهاد علاقة بإيران لان هذه العلاقة تخدم الشعب الفلسطيني وتساعده على الصمود والدفاع عن حقه ومقدساته"، كما قال.