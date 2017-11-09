الحكومة اللبنانية تتهم السعودية باحتجاز الحريري وحزب الله يدعوها لعدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية

مسؤول لبناني:

بيروت تتجه للطلب من دول أجنبية وعربية الضغط على السعودية لفك احتجاز سعد الحريري

الإبقاء على الحريري مقيد الحرية في الرياض يشكل اعتداء على السيادة اللبنانية. كرامتنا من كرامته. وسوف نعمل مع الدول على إعادته إلى بيروت صونا لهذه الكرامة

حسن فضل الله - نائب الكتلة البرلمانية اللبنانية التابعة لحزب الله:

الكتلة تؤيد نهج الرئيس اللبناني الذي رفض اتخاذ قرار بشأن قبول الاستقالة حتى يعود رئيس الوزراء سعد الحريري إلى وطنه

تتصاعد الأزمة السياسية في لبنان بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، استقالته قبل أيام. وفي تطوّر جديد، وجّهت الحكومة اللبنانية اتهامات للسعودية باحتجاز الحريري، حيث قال مسؤول لبناني كبير إنّ "السلطات اللبنانية تعتقد أن رئيس الحكومة سعد الحريري محتجز في السعودية"، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.



سعد الحريري - رئيس الحكومة اللبنانية المُستقيل

وأشار المسؤول اللبناني إلى أنّ "بيروت تتجه للطلب من دول أجنبية وعربية الضغط على السعودية لفك احتجاز سعد الحريري". وأضاف أنّ:"لبنان يتجه إلى الطلب من دول أجنبية وعربية الضغط على السعودية لفك احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري. نحن نعتبر أننا لم نتسلم الاستقالة بعد وسعد الحريري لا يزال رئيس حكومتنا"، بحسب رويترز.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأن الحكومة لم تعلن رسميا بعد عن هذه المبادرة "الإبقاء على الحريري مقيد الحرية في الرياض يشكل اعتداء على السيادة اللبنانية. كرامتنا من كرامته. وسوف نعمل مع الدول على إعادته إلى بيروت صونا لهذه الكرامة". وتابع أن الحكومة ستستقبل بعض السفراء الأجانب اليوم.

وكانت جريدة الاخبار اللبنانية كتبت ان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري المستقيل مخطوفاً في السعودية ويريد عودته في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، دعت الكتلة البرلمانية اللبنانية التابعة لحزب الله، السعودية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد، عقب استقالة الحريري من المملكة. وقال حسن فضل الله النائب عن الحزب: إن "الكتلة تؤيد نهج الرئيس اللبناني الذي رفض اتخاذ قرار بشأن قبول الاستقالة حتى يعود رئيس الوزراء سعد الحريري إلى وطنه".



حسن نصر الله - الأمين العام لحزب الله



محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي