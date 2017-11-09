أطعمة ينصح بتناولها عند الاصابة بالإسهال

التوت: المجفف، أو مغلي التوت المجفف المطحون لمدَّة 10 دقائق. يحتوي على مادَّة قابضة للأنسجة، وتقلل من الالتهاب وإفراز السوائل والمخاط، كما يحتوي على ألياف البكتين

عندما يتعرض طفلك للإسهال، قد تعتبرين الأمر عارضاً لكن تكرار الأمر قد يدعو للقلق، لأن قواه ستخور بكل تأكيد، اليكم قائمة بالأطعمة التي ينصح بتناولها وتجنبها عند الإصابة بالإسهال أنت أو أحد أفراد عائلتك.

- الإسهال هو اضطراب مزعج يسبب سوءاً في امتصاص الأطعمة المهضومة في المعدة، وكذلك المياه والأملاح المعدنيَّة.

أطعمة ينصح بتناولها عند الإصابة بالإسهال

- الموز: يسهل هضمه غني بالبكتين pectin (وهي ألياف تساعد على امتصاص السوائل في الأمعاء، ومن ثم تحريك البراز بسهولة)، والإنولين (ألياف تساعد على نمو البكتيريا النافعة «بروبيوتيكس» في الأمعاء).

- التوت: المجفف، أو مغلي التوت المجفف المطحون لمدَّة 10 دقائق. يحتوي على مادَّة قابضة للأنسجة، وتقلل من الالتهاب وإفراز السوائل والمخاط، كما يحتوي على ألياف البكتين.

- عصير التفاح: مصدر جيِّد للبكتين مثل الموز، إلا أنَّ نسبة الألياف العالية في التفاح الخام تجعله صعب الهضم؛ لذا فإنَّ تسويته تجعله سهل الهضم ويسمح لجسمك بالاستفادة من البكتين والسكر والمغذيات الأخرى التي يحتوي عليها.

- الأرز الأبيض والبطاطس المهروسة؛ لأنَّها سهلة الهضم لاحتوائها على قليل من الألياف، لكن من دون إضافة زبد عليها؛ لاحتوائه على دهون عالية ما قد يؤدي إلى الإصابة بالمغص.

- التوست الأبيض والبقسماط: الحبوب الكاملة هي الأفضل في الطبيعي، لكن عند الإسهال فإنَّ إزالة القشرة الخارجيَّة يجعل هضمها أسهل.

- اللبن؛ لأنَّه يحتوي على بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي.

- الدجاج المطهي على البخار: مصدر بروتين سهل الهضم.

- مشروبات الأعشاب، حيث لها مفعول مهدئ، خاصة مشروب النعناع؛ إذ يقلل التقلصات والغازات، والكاموميل الذي يشارك النعناع في تقليل التقلصات، بالإضافة إلى تقليل التهاب الأمعاء.