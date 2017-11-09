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جامعات / مدارس اخبار المدارس ارتفاع بنسبة الطلاب المتقدمين لبجروت الرياضيات 5 وحدات: عرابة وسخنين في المقدمة

جامعات / مدارس

ارتفاع بنسبة المتقدمين لبجروت الرياضيات 5 وحدات
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ارتفاع بنسبة الطلاب المتقدمين لبجروت الرياضيات 5 وحدات: عرابة وسخنين في المقدمة

في الوسط العربي سجّلت مدينة عرابة نسبة 13.3% لتكون الأولى بين البلدات العربية بنسبة الطلاب المتقدمين لبجروت الرياضيات بمستوى 5 وحدات 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-09 17:44:40 A A

تولي وزارة التعليم في إسرائيل أهمية كبيرة لموضوع الرياضيات في المدارس الثانوية خلال السنوات الاخيرة، وتعمل على زيادة نسبة الطلاب المتقدمين لبجروت الرياضيات بمستوى 5 وحدات، حيث أطلقت الوزارة برامج وخصصت ميزانية لتعلّم 5 وحدات في مختلف البلدات والمدن في البلاد، وقد كشفت الوزارة اليوم عن نتائج الرياضيات بالمدارس الثانوية في البلاد اليوم، حيث تمّ بالفعل تسجيل ارتفاع بنسبة الطلاب المتقدمين لبجروت الرياضيات بمستوى 5 وحدات مع ارتفاع بالمعدل العام القطري، وقد سجّلت كريات اونو النسبة الأعلى بـ30.4%، وفي الوسط العربي سجّلت مدينة عرابة نسبة 13.3% لتكون الأولى بين البلدات العربية.

يذكر أنّ القائمة التي تمّ نشرها، احتوت معطيات حول المتقدمين لامتحان الرياضيات بمستوى 5 وحدات بين السنوات 2010-2016، وقد تواجدت في القائمة 68 بلدة من مختلف أنحاء البلاد والتي سجّلت نتائج ملفتة وارتفاعًا فيما يتعلق بعدد المتقدمين لبجروت الرياضيات بمستوى 5 وحدات خلال العام الدراسي الماضي، وجاءت معطيات البلدات العربية خلال عام 2016 على النحو التالي:

- أم الفحم 6.8%
- باقة الغربية 7.3%
- الطيبة 5.1%
- الطيرة 7.5%
- طمرة 10.3%
- المغار 10.1%
- الناصرة 10.5 %
- سخنين 12.2%
- عرابة 13.3%
- رهط 2%
- شفاعمرو 6.4%
- تل السبع 0.9%

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