ارتفاع بنسبة الطلاب المتقدمين لبجروت الرياضيات 5 وحدات: عرابة وسخنين في المقدمة

في الوسط العربي سجّلت مدينة عرابة نسبة 13.3% لتكون الأولى بين البلدات العربية بنسبة الطلاب المتقدمين لبجروت الرياضيات بمستوى 5 وحدات

تولي وزارة التعليم في إسرائيل أهمية كبيرة لموضوع الرياضيات في المدارس الثانوية خلال السنوات الاخيرة، وتعمل على زيادة نسبة الطلاب المتقدمين لبجروت الرياضيات بمستوى 5 وحدات، حيث أطلقت الوزارة برامج وخصصت ميزانية لتعلّم 5 وحدات في مختلف البلدات والمدن في البلاد، وقد كشفت الوزارة اليوم عن نتائج الرياضيات بالمدارس الثانوية في البلاد اليوم، حيث تمّ بالفعل تسجيل ارتفاع بنسبة الطلاب المتقدمين لبجروت الرياضيات بمستوى 5 وحدات مع ارتفاع بالمعدل العام القطري، وقد سجّلت كريات اونو النسبة الأعلى بـ30.4%، وفي الوسط العربي سجّلت مدينة عرابة نسبة 13.3% لتكون الأولى بين البلدات العربية.

يذكر أنّ القائمة التي تمّ نشرها، احتوت معطيات حول المتقدمين لامتحان الرياضيات بمستوى 5 وحدات بين السنوات 2010-2016، وقد تواجدت في القائمة 68 بلدة من مختلف أنحاء البلاد والتي سجّلت نتائج ملفتة وارتفاعًا فيما يتعلق بعدد المتقدمين لبجروت الرياضيات بمستوى 5 وحدات خلال العام الدراسي الماضي، وجاءت معطيات البلدات العربية خلال عام 2016 على النحو التالي:

- أم الفحم 6.8%

- باقة الغربية 7.3%

- الطيبة 5.1%

- الطيرة 7.5%

- طمرة 10.3%

- المغار 10.1%

- الناصرة 10.5 %

- سخنين 12.2%

- عرابة 13.3%

- رهط 2%

- شفاعمرو 6.4%

- تل السبع 0.9%