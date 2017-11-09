اتحاد مياه وادي عارة وبلدية باقة: إنهاء مشكلة المياه العادمة في وادي ابو نار

أهالي باقة الغربية يعانون من مشكلات بيئية جدية- فضلا عن الاضرار الجسيمة التي تحدثها للمياه الجوفية- جراء المياه العادمة

شرعت بلدية باقة الغربية، وبالتعاون مع اتحاد مياه وادي عارة، بربط قرية زيتا بمشروع "تطهير المياه العادمة" هذا بعد ان انجز الاتحاد مشروع ربط قرى باقة الشرقية والنزلات بمجمع" التطهير" التابع لمدينة باقة – جت . وقد جاء هذا العمل بعد زيارة ميدانية قام بها رئيس بلدية باقة الغربية المحامي مرسي أبو مخ والمدير العام لاتحاد مياه وادي عارة المهندس حسين محمد محاميد وشارك بها مدير المشاريع المهندس جمال زيدان ، حيث تم الاجتماع برئيس مجلس قرية زيتا السيد مهند مصاروة، وقد وقف المسؤولون جميعا عن كثب عند حيثيات المشكلة الصحية التي تحدثها المياه العادمة في منطقة وادي أبو نار والتي مصدرها من قرية زيتا.



صور من سير المشروع

هذا وتجدر الاشارة الى ان أهالي باقة الغربية يعانون من مشكلات بيئية جدية- فضلا عن الاضرار الجسيمة التي تحدثها للمياه الجوفية- جراء المياه العادمة.

وكان السيد جيورا شاحام المدير العام لسلطة المياه قد قام بزيارة لمدينة باقة الغربية هذا الاسبوع وذلك بغية الاطلاع ومناقشة هذه المشكلة.

الاتحاد ينجز مشروع "الصرف الصحي" في منطقة أم الواويات

وفي سياق آخر، انجز اتحاد مياه وادي عارة أحد أهم المشاريع في من مدينة باقة الغربية، والمتمثل في ربط شبكة مياه الصرف الصحي للمنطقة الشمالية لباقة الغربية والمعروفة بإسم " أم الواويات ". وبذلك تم ربط جميع بيوت المنطقة المذكورة بشبكة الصرف الصحي الأمر الذي يعني منع التلوث الصحي والبيئي في جميع أنحاء المنطقة بما فيها الشارع الرئيسي.



يشار الى أن هذا الانجاز جاء بعد جهود هندسية مضنية استمرت عدة شهور وقد أستخدم في سبيل انجاز هذا المشروع عدة تقنيات حديثة أفضت الى الوصول لمحطه الضخ رقم 8 والتي تضخ مياه الصرف الصحي حتي مركز التطهير في باقة - جت.