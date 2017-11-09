إستخراج شظية خشبية من حلق مريضة على يد د. جواد خلايلة في زفولون

الدكتور جواد خلايلة من المركز الطبي زفولون:

عندما يعلق جسم غريب في منطقة تجويف الفم واللوزتين يكون من السهل اخراجه

في حالات اخرى من الممكن أن ينغرس الجسم في مناطق اكثر عمقاً من الحلق، كما حصل في هذه الحالة فتكون هناك صعوبة في سحبه، واحياناً لا يتوفر خيار آخر سوى اجراء تخدير كامل في المستشفى



استقبل الدكتور جواد خلايلة أخصائي الأنف، الأذن والحنجرة في المركز الطبي زفولون التابع لكلاليت في الكريوت، مريضة تعاني من صعوبة شديدة في البلع وتشعر بوجود شيء حاد منغرس عميقاً في حنجرتها.



د. جواد خلايلة مع المريضة



بدأ الأمر قبل ذلك بليلة حينما كانت راحيل شتيرن من سكان كريوت تستمتع بتناول وجبة في إحدى المناسبات.وخلال تناولها بعض الفطر شعرت بأن شيئاً ما ينغرس عميقاً في حلقها ويخنقها ويسبب لها ألماً شديداً، "كان واضحاً النسبة لي بأن هذا الاختناق لم ينجم عن انسداد في البلعوم، كان الشعور وكأن شيئاً حاداً قد انغرس في حلقي. مررت بليلة صعبة، حيث سبب لي كل ابتلاع ألماً شديداً. حاولت أن أعرف حقيقة الأمر أو أن أسحب ما علق بحلقي لكن دون جدوى".



في صباح اليوم التالي حضرت إلى قسم الانف والأذن والحنجرة. لم يلحظ الدكتور خلايلة شيئاً في الفحص العادي لذلك قام بإجراء فحص بإستخدام كابل ضوئي، واستطاع من خلاله رؤية أعماق الحلق. ولدهشته وجد شظية خشبية منغرزة في قاعدة لسان المصابة.

على الرغم انه من المتبع في مثل هذه الحالات نقل المصاب إلى المستشفى، قرر الطبيب جواد خلايلة والذي يمتلك خبرة طويلة في الجراحة، أن يحاول مساعدة المريضة في المكان بإستخدام أحدث المعدات المتوفرة في المركز الطبي.



قام الدكتور بإجراء تخدير موضعي وبدأ محاولاته بسحب الجسم الغريب. كانت هناك حاجة لعدة محاولات متكررة بسبب موقع الجسم الغريب وكونه كان منغرزاً بقوة. كان من المهم ايضاً سحبه كاملاً وأن لا ينكسر، كي لا يتبقى جزء منه في جسد المصابة. بعد محاولات متكررة وقبل اتخاذ قرار بإرسال المصابة إلى الجراحة، نجح الطبيب بسحب الغصن الذي كان بطول حوالي 3 سم والذي كان منغرزاً في اللسان من طرفيه وكانت هناك اشواك على طوله. ولم يكن غريباً أنه سبب لراحيل كل هذه المعاناة. كانت راحيل ممتنة لمهنية وإصرار الطبيب وتؤكد انه كانت هناك حاجة للكثير من المهارة والابداع والنية الطيبة من أجل إتمام المهمة. التجربة لم تكن سهلة، لأن العلاج كان صعباً ومؤلماً واستمر لفترة طويلة. "دون الدعم والتشجيع من نعمي بن زاكين، الممرضة المسؤولة في العيادة والتي اهتمت بي، ساعدت الطبيب وكانت إلى جانبي طوال الوقت، اشك بأنني كنت سأحتمل ساعة في علاج كهذا. لحسن الحظ، حصلت على العلاج من قبل طاقم رائع وبعد ساعة استطعت القيام بالبلع والتنفس دون مشاكل ووفرت على نفسي عناء التوجه إلى غرفة الطوارئ والتدخل الجراحي".



تحدث حالات انغراس جسم غريب في العادة بعد تناول السمك، من النادر انغراس جسم غريب آخر في الحلق. ويوضح الدكتور جواد خلايلة من المركز الطبي زفولون:"عندما يعلق جسم غريب في منطقة تجويف الفم واللوزتين يكون من السهل اخراجه. في حالات اخرى من الممكن أن ينغرس الجسم في مناطق اكثر عمقاً من الحلق، كما حصل في هذه الحالة. فتكون هناك صعوبة في سحبه، واحياناً لا يتوفر خيار آخر سوى اجراء تخدير كامل في المستشفى. ولحسن حظ المريضة، المعدات الضوئية المتقدمة الموجودة في المركز الطبي زفولون، والتي لا تتوفر في عيادات الانف والاذن والحنجرة الجماهيرية الأخرى، إلى جانب المهنية العالية للممرضة نعاما، جعلت العملية اكثر سهولة ووفرت على المصابة الحاجة للتوجه إلى المستشفى والتخدير الكامل"، كما قال.