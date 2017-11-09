ديانا حداد تعود إلى لبنان بعد غياب وتطل مع رابعة الزيات..صور

شاركت ديانا جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بصور من زياتها إلى لبنان ولقاءها بالزيات، إضافة إلى صور من تصوير الحلقة

بعد غياب طويل عن الشاشات اللبنانية، تعود برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد لتطل على جمهورها من جديد، حيث اختارت الظهور ببرنامج "أحلى ناس" مع الإعلامية رابعة الزيات، عبر تلفزيون الجديد، المقرر عرضه يوم الجمعة الموافق 10.11.2017.





وشاركت ديانا جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بصور من زياتها إلى لبنان ولقاءها بالزيات، إضافة إلى صور من تصوير الحلقة. حيث أطلت حداد بفستان مميز من توقيع مصمم الأزياء فؤاد سركيس. وصرحت حداد، خلال "برومو" البرنامج، أنها "المتربعة على عرش الأغنية البدوية"، فضلا على تأكيدها على حفاظها على نجوميتها في مجال الغناء.