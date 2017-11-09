نقابة الموسيقيين المصرية تصدر قرارها بشأن شورت هيفاء وهبي!

النقابة قررت الاكتفاء بالتنبيه على الفنانة هيفاء وهبي بالالتزام بلوائح وقوانين النقابة بعد الشكوى التي تقدمت ضدها

اكتفت نقابة الموسيقيين المصرية بـ"تنبيه" الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد المصرية، وذلك رداً على إطلالتها الفاضحة في الحفل الغنائي الذي أقامته في الجامعة الأميركية وارتدت فيه "شورت" قصيرا.



هيفاء بالشورت خلال الحفل



وقال طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، إنّ "محمد الوزيري مدير أعمال هيفاء وهبي أكد على الاحترام الكامل للتقاليد والأعراف وعادات الشعب المصري، وأن الفنانة اللبنانية لم تتعمد الإساءة للتقاليد والأعراف المصرية في حفلة الجامعة الأميركية التي أحيتها مؤخرا.



وقال مرتضى إن النقابة قررت الاكتفاء بالتنبيه على الفنانة هيفاء وهبي بالالتزام بلوائح وقوانين النقابة بعد الشكوى التي تقدمت ضدها. وذكر أن النقابة تلقت شكوى رسمية ضد هيفاء، وعلى إثرها وجه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين للتواصل مع هيفاء، والتحقق من الشكوى وقام علي الشريعي رئيس لجنه التفتيش بالتواصل مع مدير أعمال هيفاء الذي حضر إلى مقر النقابة وأقر بالالتزام بلوائح وقوانين النقابة والشعب المصري.