ما الذي جمع نادين نسيب نجيم بديفيد بيكهام؟

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة في "الإنستا ستوري" مع لاعب كرة القدم النجم ديفيد بيكهام كتبت فيها: "مع الوسيم ديفيد بيكهام". الصورة التقطتها نجيم خلال وجودها في دبي.



نادين نجيم وديفيد بيكهام

وفي فيديو مهضوم سألت إحدى الفتيات نادين نجيم عن فرحتها بصورتها مع ديفيد بيكهام، حيث أكّدت قائلة أنّه هو من عليه أن يكون سعيدًا لأنه تصور معي.