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فنانين فن عربي كيف علّقت أحلام على خبر استبدالها بنوال الكويتية؟

فنانين

كيف علّقت أحلام على خبر استبدالها بنوال الكويتية؟
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كيف علّقت أحلام على خبر استبدالها بنوال الكويتية؟

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 07:39:36 A A

بعد قرار استبعادها من لجنة تحكيم برنامج ذا فويس واستبدابها بالفنانة نوال الكويتية، غرّدت أحلام في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للـMBC: "محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الاول والدعم الكبير لأحلام فشكراً على تقديركم لي دائماً وابداً؟".


نوال الكويتية وأحلام 

وكانت علّقت مجموعة mbc على استبعاد أحلام من لجنة تحكيم برنامج the voice في موسمه الرابع. وقالت mbc: "طرأ تعديل على هوية النجوم–المدرِّبين في الموسم الرابع من البرنامج العالمي the Voice بصيغته العربية على MBC1 وMBC مصر، حلّت بموجبه الفنانة نوال الكويتية مكان الفنانة أحلام. ويعمل فريق الإنتاج في MBC حالياً على إتمام التعديلات اللوجستية والفنية والتقنية الناجمة عن هذا التبديل".

 

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