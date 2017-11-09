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فنانين فن عربي هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها واناقتها في شوارع باريس

فنانين

هيفاء تستعرض رشاقتها واناقتها في شوارع باريس
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هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها واناقتها في شوارع باريس

 استعرضت هيفاء في الصور جمالها، رشاقتها وأناقتها، وأطلت بلوك شبابي شتوي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-10 11:00:08 A A

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام" بمجموعة صور جديدة من رحلتها الاستجمامية إلى العاصمة الفرنسية باريس. حيث استعرضت هيفاء في الصور جمالها، رشاقتها وأناقتها، وأطلت بلوك شبابي شتوي وتزيّنت بقطع ملابس واكسسوارات من أشهر الماركات العالمية.

يذكر أنّه بعد محطتها الباريسية، تطير هيفاء إلى مدينة هامبورغ الألمانية لاستلام جائزة الـDAF BAMA Music Awards التي فازت بعد حملة تصويت دامت لعدّة أشهر وشارك فيها جمهور عريض من مختلف أنحاء العالم. 

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