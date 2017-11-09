هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها واناقتها في شوارع باريس

استعرضت هيفاء في الصور جمالها، رشاقتها وأناقتها، وأطلت بلوك شبابي شتوي

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام" بمجموعة صور جديدة من رحلتها الاستجمامية إلى العاصمة الفرنسية باريس. حيث استعرضت هيفاء في الصور جمالها، رشاقتها وأناقتها، وأطلت بلوك شبابي شتوي وتزيّنت بقطع ملابس واكسسوارات من أشهر الماركات العالمية.

يذكر أنّه بعد محطتها الباريسية، تطير هيفاء إلى مدينة هامبورغ الألمانية لاستلام جائزة الـDAF BAMA Music Awards التي فازت بعد حملة تصويت دامت لعدّة أشهر وشارك فيها جمهور عريض من مختلف أنحاء العالم.