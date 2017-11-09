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فنانين فن عربي إطلاق برنامج سمايل ماسترز بحضور المشاهير والنجوم..صور

فنانين

إطلاق برنامج سمايل ماسترز بحضور المشاهير والنجوم..صور
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إطلاق برنامج سمايل ماسترز بحضور المشاهير والنجوم..صور

يسلّط "سمايل ماسترز" الضوء على نمط حياة في دولة الامارات من خلال عرض احدث تدور مع أسرة د. مجد ناجي في دبي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-09 16:55:56 A A

أقيم في دبي حفل اطلاق أول برنامج طبي عربي على غرار برامج تلفزيون الواقع، يحمل اسم "سمايل ماسترز"، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من كبار الشخصيات ونجوم الفن والإعلام من بينهم المطربة المصرية أنغام والفنانة مي عز الدين ومحمد كريم وفيفي عبده، والممثلة الكويتية هلا الشعيبي والنجم السعودي حبيب الحبيب واسيل عمران وهدى حمدان وميساء مغربي والفنان فايز السعيد ومحمد عساف والإعلامية لجين عمران غيرهم وعدد والمتخصصين في المجالين الصحي والسياحي.



هذا، استعرض الحفل الذي قدمه الاعلامي سعود الكعبي والاعلامية مريم سعيد العديد من الفقرات كانت استهلاليتها بالسجادة الحمراء، ثم اطلاق واستعراض أولى حلقات البرنامج.

البرنامج سيعرض علاج حالات طبية مستعصية من خارج الامارات زارت دبي للعلاج في مجال طب الاسنان وسوف يتم استعراض طرق العلاج التي ستتم باستخدام أحدث التقنيات الطبية وعلى يد اخصائيين في شتى مجالات طب الاسنان. هذا، ويسلّط "سمايل ماسترز" الضوء على نمط حياة في دولة الامارات من خلال عرض احدث تدور مع أسرة د. مجد ناجي في دبي.
ويعرض الموسم الأول من "سمايل ماسترز" بتقنية الفور كي على اليوتيوب وبواقع عشر حلقات تمد الى عشرة أسابيع. 

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