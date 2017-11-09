العالمية ماريا كاري تستسلم لتعليقات الجمهور حول بدانتها!

بحسب مصادر صحفية فقد أجرت ماريا كاري العملية الشهر الماضي، تحت إشراف جراح كبير في مدينة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا

فاجأت النجمة الأمريكية ماريا كاري جمهورها بأحدث ظهور لها، حيث بدت أنّها خسرت الكثير من وزنها، وبجسم رشيق ومثير بعد أن كشفت أنها خضعت لجراحة "تكميم معدة"، بسبب تعليقات الجمهور حول بدانتها.



ماريا كاري



وبحسب مصادر صحفية فقد أجرت ماريا كاري العملية الشهر الماضي، تحت إشراف جراح كبير في مدينة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، بعد أن تعرضت للسخرية بسبب زيادة وزنها بشكل كبير.

يذكر أنّ ماريا كاري أشارت في تصريحات صحفية لها إلى أنها تسعى لخسارة الكثير من وزنها، بعد أن تعرضت للكثير من العنف النفسي والتهكمات حول جسمها، وأنها أصبحت واعية لمنحنياتها المبالغ فيها، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار العملية التي تقلل من كمية الطعام التي يمكن للمعدة أن تستوعبها، مما يجعلها تشعر بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام.