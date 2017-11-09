جورج كلوني يفجّر مفاجأة ويكشف عن نيته اعتزال التمثيل!

كلوني اعتبر أنّه لم يعد الشاب القادر على جذب الفتيات، كما أن لياقته البدنية حاليا لا تؤهله لأداء مشاهد الأكشن والحركة، وهو ما جعله يفكر في الابتعاد عن التمثيل والوقوف أمام الكاميرات

فجّر النجم العالمي جورج كلوني مفاجأة بتصريحات غير متوقعة، حيث اعترف أنّ صناعة السينما في هوليوود لم تعد تناسب شخصاً في مثل عمره مشيراً إلى أنه لم يعد الشاب القادر على جذب الفتيات، كما أن لياقته البدنية حاليا لا تؤهله لأداء مشاهد الأكشن والحركة، وهو ما جعله يفكر في الابتعاد عن التمثيل والوقوف أمام الكاميرات، والاكتفاء بدور المنتج والمخرج.



جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين



وكان آخر عمل سينمائي شارك فيه جورج كلوني فيلم الجريمة والإثارة Money Monster عام 2016، وهو الفيلم الذي شارك في بطولته كل من جوليا روبرتس، جاك أوكونيل، دومينيك ويست وأخرجته جودي فوستر، وتدور أحداثه حول لي جيتس ومنتجة برنامجه باتي اللذان يوضعان فى موقف صعب بعد أن يقوم ممول البرنامج الغاضب باحتجازهما وباقي فريق البرنامج كرهائن.



وقد تفرغ جورج كلوني بعد ذلك للعمل كمخرج ومنتج فأخرج مؤخراً فيلم Suburbicon وهو فيلم دراما وإثارة من بطولة مات ديمون، جوليان مور، أوسكار إسحاق، ستيف مونرو، ومن المنتظر عرضه نهاية نوفمبر الجارى في إنجلترا.