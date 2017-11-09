ظهور نجوى فؤاد مع ادوار في القاهرة اليوم
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يقدم النجم "ادوارد" فقرة خاصة مع النجمة "نجوى فؤاد" في حلقة اليوم من برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه على قناة "اليوم" ويتحدث فيها عن اسباب ابتعادها عن الفن، وعن رايها في العديد من الامور وعن علاقاتها بالوسط الفني.
ادوارد ونجوى فؤاد
القاهرة اليوم يقدمه "ادوارد" والاعلامية "ريتا حرب" يومي الاربعاء والخميس من كل اسبوع.
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