بلدية عكا تنهي اعمال بناء ملعب كرة قدم إضافي على مدخل البلدة القديمة

ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا:

قمنا خلال هذه الفترة ايضا بصيانة وترتيب ملعب الخندق القديم من جهة الغربي بتكلفة 150 الف شيكل، حيث تم تركيب الدرابزين وترتيب المدخل لاستعماله من قبل طلاب المدارس

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق بلسان بلدية عكا للوسط العربي عبد الله هنداوي جاء فيه ما يلي: "انهت بلدية عكا مؤخرا بناء ملعب كرة قدم اضافي من العشب الاخضر الاصطناعي (سنتيتي) في منطقة الخندق في عكا القديمة، وقد بلغت تكلفة المشروع 300 ألف شيكل".



الملعب الجديد



وأضاف البيان: "وجاء هذا المشروع استكمالا لمشروع الملعب السنتيتي الجديد الذي تم انشاؤه بداية العام الحالي والذي بلغت تكلفته 650 الف شيكل. وقامت بلدية عكا ايضا بتبديل العشب الاخضر الاصطناعي في الملعب الاول القديم، اضافة الى تركيب مقاعد جديدة للجلوس. ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: "بحمد الله تعالى أنهينا خلال هذه الفترة بناء الملعب السنتيتي الاضافي الجديد في منطقة الخندق في عكا القديمة، وخلال الفترة القريبة سنقوم بتركيب الاضاءة في الملعب الجديد ليتسنى لشباب وأشبال المدينة استعمال الملعب في ساعات المساء".



واختتم البيان: "وأضاف الجمل: "لقد قمنا خلال هذه الفترة ايضا بصيانة وترتيب ملعب الخندق القديم من جهة الغربي بتكلفة 150 الف شيكل، حيث تم تركيب الدرابزين وترتيب المدخل لاستعماله من قبل طلاب المدارس بشكل آمن وسليم، اضافة الى تركيب مرمى جدد لكرة القدم وسلال جديدة لكرة السلة". وشكر الجمل رئيس بلدية عكا شمعون لانكري على دعمه لهذه المشاريع في عكا القديمة، وطالب الاهالي والشباب بضرورة المحافظة على هذه الممتلكات الحيوية التي تخدم الجميع" إلى هنا نصّ البيان.