حفل اختتام لبرنامج مصلحة لكِ مع هـﭙـوعليم للنساء

أجري يوم الخميس في فندق سانت جبرائيل في الناصرة، حفل اختتام لبرنامج "مصلحة لكِ مع هـﭙـوعليم" بمبادرة البنك وبالتعاون مع جمعية التمكين الاقتصادي للنساء، من أجل تشجيع مبادرات الأعمال للنساء في المجتمع العربي. شارك في الحفل من البنك السيد ﭼـولان شيرمان مدير قطاع الخدمات البنكية العامة، نبيل توتري مدير فعاليات البنك في المجتمع العربي، نعمه تسيـﭽـلر كونفينو مديرة منطقة الشمال وحيفا، مدراء فروع ومندوبون من قسم التسويق التجاري.





كما وحضر الحفل السيد علي سلام- رئيس بلدية الناصرة، السيد مازن غنايم- رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، السيد غالب مجادلة وزير الثقافة والرياضة سابقًا، السيدة دﭼـانيت لوكس- مديرة التطوير التجاري- جمعية التمكين الاقتصادي للنساء، مندوبون عن الجمعية، مركزات الدورة، المشاركات في البرنامج والعديد من الضيوف.

هنّا ﭼـولان شيرمان المشاركات وقال: "برنامج "مصلحة لكِ مع هـﭙـوعليم" هو جزء من الرؤية التسويقية للبنك "العمل من أجل ازدهار الأشخاص، المصالح التجارية والمجتمعات المحلية"، آمل أن يكون البرنامج قد منحكم المعلومات والأدوات التي ستساعدكم على إنشاء مصالح تجارية جديدة وإدارة وتطوير المصالح التجارية الحالية وأنا متأكد من أن شركائكم سيستفيدون من المعلومات والأدوات التي حصلتم عليها".

نبيل توتري قال: "لقد تمت إقامة البرنامج في ثلاثة مراكز: في الناصرة، سخنين وباقة الغربية، حيث استمر لمدة ستة أشهر وشاركت به عشرات النساء من المجتمع العربي والمعنيات بتحويل موهبتهن إلى مصدر رزق. لقد اجتزن ارشاد وتأهيل خاص في إطار لقاءات جماعية ولقاءات شخصية مع محاضرين ومرشدين روّاد من عوالم مضامين مختلفة، واكتسبوا المعلومات والأدوات التي ستساعدهن على إنشاء مصلحة تجارية خاصة بهنّ ابتداءً من بناء برنامج تجاري، إدارة المصلحة، منح أدوات لنشر وترويج المصلحة التجارية. المشاركات اللواتي أنهين البرنامج بنجاح، حصلوا على شهادة إنهاء من البنك، هدية ومنحة بقيمة 1000 ش.ج لتمنحهن المساعدة الأولية لإنشاء المصلحة التجارية.

هنأت دﭼـانيت لوكس المشاركات وشكرت البنك على التعاون وأيضًا مركزات الدورات على المجهود الذي بذلنه لإنجاح البرنامج وتمنت للمشاركات النجاح مستقبلًا.

السيّد علي سلام رئيس بلدية الناصرة والسيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين أثنيا على هذه الخطوة وتمنيا النجاح الباهر للمشاركات في مصالحهن التجارية.

تضمن الحفل عرض للمصالح التجارية التي أنشأتها النساء خلال البرنامج، عرض أفلام مصورة قصيرة حول البرنامج، حفل توزيع شهادات وهدايا للمشاركات واختُتم الحفل بعرض فني.

ع.ع.