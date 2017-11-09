اصابة رجل سقط عن الطابق الرابع في المركز

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الخميس أنه "عند الساعة 09:57 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول سقوط رجل من ارتفاع في ريشون لتسيون، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (45 عامًا) أصيب بجروح متوسطة بصدره واطرافه بعد سقوطه عن ارتفاع 4 طوابق، هذا وتم نقل المصاب الى مستشفى اساف هاروفيه لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.