اصابة متوسطة لرجل سقط عن الطابق الرابع في المركز
نجمة داوود الحمراء:
هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (45 عامًا) أصيب بجروح متوسطة بصدره واطرافه
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أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الخميس أنه "عند الساعة 09:57 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول سقوط رجل من ارتفاع في ريشون لتسيون، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (45 عامًا) أصيب بجروح متوسطة بصدره واطرافه بعد سقوطه عن ارتفاع 4 طوابق، هذا وتم نقل المصاب الى مستشفى اساف هاروفيه لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.
صورة من المكان - تصوير: نجمة داوود الحمراء
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