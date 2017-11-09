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أخبار محليات اصابة متوسطة لرجل سقط عن الطابق الرابع في المركز

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اصابة متوسطة لرجل سقط عن الطابق الرابع في المركز

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (45 عامًا) أصيب بجروح متوسطة بصدره واطرافه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 10:49:47 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الخميس أنه "عند الساعة 09:57 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول سقوط رجل من ارتفاع في ريشون لتسيون، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (45 عامًا) أصيب بجروح متوسطة بصدره واطرافه بعد سقوطه عن ارتفاع 4 طوابق، هذا وتم نقل المصاب الى مستشفى اساف هاروفيه لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.


صورة من المكان - تصوير: نجمة داوود الحمراء 

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