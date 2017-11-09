صحيفة:مصر تعلن دخولها العصر النووي باشراف روسيا

كشفت صحيفة مصرية عن مفاجآت جديدة في بناء محطة الضبعة النووية، التي سيقوم الجانب الروسي بالعمل على إنشائها بتكنولوجيا روسية. وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لجريدة "اليوم السابع"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعد في خطابه الأول بعد توليه رئاسة الجمهورية بإقامة مشروعين قوميين هما قناة السويس الجديدة ومشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء وهو ما تم بالفعل، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة احتفال لوضع حجر أساس البدء في المشروع بحضور الرئيس السيسي ونظيره الروسي.