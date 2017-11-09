اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية بلدي كابول في ضيافة هبوعيل البعينة ضمن ختام الأسبوع التاسع

رياضة وشباب

شفاعمرو والقضاء بلدي كابول في ضيافة هبوعيل البعينة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بلدي كابول في ضيافة هبوعيل البعينة ضمن ختام الأسبوع التاسع

أكد قلب الدفاع المجرب أمير عليصات على أن فريقه لم يقدم المطلوب منه أمام الكناويين

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-09 07:21:16 A A

يحل فريق بلدي كابول، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف، ضيفا على فريق هبوعيل البعينة ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ". ويدخلها الفريق الكابولي بعد خسارته في مباراة القمة أمام النادي الرياضي كفر كنا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث يتأخر بست نقاط عن الصدارة بعد أن كان قبل ذلك ملاصقا لها.


أمير عليصات

وأكد قلب الدفاع المجرب أمير عليصات على أن فريقه لم يقدم المطلوب منه أمام الكناويين، ووجب على جميع اللاعبين التعويض أمام البعينة. واضاف أنها مباراة صعبة جدا أمام فريق متجدد، لكن يتحلى لاعبو فريقه بقدر كبير من المسؤولية لحسم الموقف.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 إنتو كمان بتقدروا تتدلّلوا... | [3 قراءة]
2 هل يوشك النجم الهوليودس جوني ديب على الإفلاس؟! | [2 قراءة]
3 الشمال:اتهام موظف بإستغلال منصبه والتحرش بزميلاته | [2 قراءة]
4 دير الاسد تنتزع 15 دونما من سلطة حماية الطبيعة | [2 قراءة]
5 سناب شات تطلق عملية إعادة تصميم شاملة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 القدس: اضرار مادية في كنيس وسط المدينة | [0 مشاركة]
3 دير الاسد: المصادقة على اقامة 560 وحدة سكنية | [0 مشاركة]
4 اصابة شاب إثر انزلاق دراجته في المركز | [0 مشاركة]
5 مع الأفاعي في وادي حُجر/ جميل السلحوت | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab