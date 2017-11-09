بلدي كابول في ضيافة هبوعيل البعينة ضمن ختام الأسبوع التاسع

أكد قلب الدفاع المجرب أمير عليصات على أن فريقه لم يقدم المطلوب منه أمام الكناويين

يحل فريق بلدي كابول، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف، ضيفا على فريق هبوعيل البعينة ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ". ويدخلها الفريق الكابولي بعد خسارته في مباراة القمة أمام النادي الرياضي كفر كنا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث يتأخر بست نقاط عن الصدارة بعد أن كان قبل ذلك ملاصقا لها.



أمير عليصات



وأكد قلب الدفاع المجرب أمير عليصات على أن فريقه لم يقدم المطلوب منه أمام الكناويين، ووجب على جميع اللاعبين التعويض أمام البعينة. واضاف أنها مباراة صعبة جدا أمام فريق متجدد، لكن يتحلى لاعبو فريقه بقدر كبير من المسؤولية لحسم الموقف.