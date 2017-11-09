خروج جميع الفرق الى استراحة لزرع الملاعب بالعشب الشتوي

قرر مسؤولو الاتحاد العام لكرة القدم هذا الموسم اتاحة الفرصة أمام مسؤولي الفرق لزرع الملاعب من خلال متسع من الوقت لاتمام عملية الزرع بشكل أفضل

تخرج جميع الفرق في مختلف الدرجات الى استراحة، بهدف زرع الملاعب بالعشب الشتوي، حيث سوف تتجدد المباريات في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري. وقد خرجت فرق الدرجتين العليا والممتازة الى الاستراحة مع نهاية المباريات في أيام الجمعة والسبت والأحد، بينما تنضم اليها فرق الدرجات الدنيا في نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد خوضها الجولة السادسة من مباريات مسابقة كأس الدولة. وقرر مسؤولو الاتحاد العام لكرة القدم هذا الموسم اتاحة الفرصة أمام مسؤولي الفرق لزرع الملاعب من خلال متسع من الوقت لاتمام عملية الزرع بشكل أفضل.



