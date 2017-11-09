أسامة مريح: الاستمرارية ضمان لتمركز هـ.البعينة في القمة

أسامة مريح:

أعمل على دمج اللاعبين المحليين في تشكيلة الفريق، وبعد ذلك أرى اذا كان من المناسب تعزيزه في الحلقات الناقصة

"اذا نجحنا في الاستمرارية فسنضمن تمركزنا بين فرق القمة". هذا ما قاله أسامة مريح، المدرب الجديد لفريق هبوعيل البعينة، بعد أن جمع الفريق في عهده ثلاث نقاط خلال مباراتين، جراء خسارته أمام المتصدر هبوعيل كوكب وفوزه على فريق القاع مكابي معلوت بهدفين دون مقابل، حيث سجل له ميدان شتاينبيرج مرتين.





اسامة مريح



ووردت أقواله قبل المباراة البيتية أمام فريق بلدي كابول، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف، ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ".



وأضاف أسامة مريح:"أعمل على دمج اللاعبين المحليين في تشكيلة الفريق، وبعد ذلك أرى اذا كان من المناسب تعزيزه في الحلقات الناقصة، وبهذا الكادر يمكننا قهر كل فريق، علما أننا قمنا بضم المهاجم سعيد طه لحاجتنا الى قدراته".