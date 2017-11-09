مباريات الجولة السادسة ضمن مسابقة كأس الدولة لفرق الدرجات الدنيا
كأس الدولة – الجولة السادسة
هبوعيل آسي جلبواع 12:00 نادي هضبة الجولان (الجمعة) في العفولة
سكتسيا نس تسيونا 12:00 هبوعيل أشدود (الجمعة) في رحوفوت
بيتار كريات جات 12:00 نادي ديمونا (الجمعة) في كريات جات
هبوعيل بقعات هيردين 12:15 نادي كفر قاسم (الجمعة) في تومر
بيتار كفار سابا 12:30 مكابي كريات ملآخي (الجمعة) في كفار سابا
نادي أريئيل 12:45 نادي أور يهودا (الجمعة) في جلجولية
شيكون رمات جان 13:00 مكابي يافا (الجمعة) في رمات جان
نادي شبيرا حيفا 13:00 مكابي طمرة (الجمعة) في آفي ران
هبوعيل باقة الغربية 13:00 هبوعيل اكسال (الجمعة) في جت
نادي برديس حنا 13:00 نادي دبورية (الجمعة) في برديس حنا
هبوعيل بيسان 13:00 مكابي شعب (الجمعة) في بيسان
نادي أشدود 13:00 هبوعيل كفار شليم (الجمعة) في أشدود
نادي القدس 13:00 شمشون أبناء الطيبة (الجمعة) في القدس
هبوعيل شفاعمرو 13:30 هبوعيل دالية الكرمل (الجمعة) في شفاعمرو
هبوعيل كوكب 13:30 مكابي دالية الكرمل (الاثنين) في كوكب