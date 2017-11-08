وفد رفيع المستوى من الظاهرية يقدم اعتذاره امام جمع غفير من عرب النقب في رهط

بعد انتهاء اللقاء الاخوي قدمت بلدية رهط وجبة عشاء للحضور، وشكر القائمون على اللقاء كل من حضر، وساهم في وأد الفتنة

بحمد الله وتوفيقه، تم استقبال وفد بلدية الظاهرية، ووجهاء من جبل الخليل، مساء يوم الاربعاء الموافق، في مدينة رهط، بالتنسيق بين السيد طلال القريناوي، رئيس البلدية، والنائب طلب ابو عرار، وقد كان في استقبال وفد الظاهرية، وجبل الخليل، المئات من الاهل في النقب، من شيوخ عشائر، ووجهاء ، واعضاء كنيست، ورؤساء مجالس محلية، ممثلين لغالبية القبائل في النقب، وشيوخ دين، وغيرهم، وقد تداول الحضور في مخاطر الاتهامات، وسخط الاهل من المس بالشرف، وقد تحدث رئيس بلدية الظاهرية السيد راتب الصبار وبين ما يلي:

- قدم اعتذار الاهل في الظاهرية على ما حصل.

- ان الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من الأشخاص للتحقيق، ومستمره في الاعتقالات

- رئيس الحكومه الفلسطينه يتابع مجريات التحقيق في هذه القضية.

- ان مصدر الفتنة، والاتهامات، صفحة "فلسطين"، والتي تحاول الأجهزة الأمنية كشف مشغليها.

- ان الاهل في الظاهرية مستعدون لارضاء كل من تضرر من الاهل في النقب.

- لجنة تحقيق خاصة أقيمت بأمر من الرئاسة الفلسطينية للتحقيق في حيثيات الموضوع.

- سيتم اعلان اسم كل من يثبت تورطه في القضية.

- رفض التحريض واثارة الفتن.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ما يلي:

- ان الشعب الفلسطيني لحمة واحدة.

- كل من يعتدي على اي شخص، يتحمل المسؤولية شخصيا كاملة امام القانون والعرف والعادة.

- تشكيل لجنة من الاهل في النقب والاهل في الظاهرية لمتابعة الامر.

- قبول الاهل في النقب لاعتذار الاهل من الظاهرية.

- محاربة كل طرف للشائعات، ووأد الفتنة.

- اعلان اسم كل من يتم إثبات تورطه في القضية من الظاهرية والنقب.

- ان يقوم الاهل في الظاهرية بإرضاء كل من تضرر من الاهل في النقب وفق العرف والعادة.

- متابعة السلطة للتحقيقات حتى كشف اسماء المتورطين في نشر الإشاعات.

- عدم الاعتداء على اي فرد، والمعتدي يتحمل المسؤولية كاملة.

- عدم التعميم في الاتهامات، وان القضية يتحملها المتورطون بها فقط لا غير.

- عدم اللجوء للمقاطعة.

- وأد الفتنة، من قبل الجميع.

- ان يعلن خطباء المساجد يوم الجمعة عن إنهاء الخلاف، ويأمرون الناس بنبذ العنف، ونشر التسامح.

- متابعة القضية من قبل المحافظ، والجهات الأمنية، وعدد من الاهل في النقب.

وبعد انتهاء اللقاء الاخوي قدمت بلدية رهط وجبة عشاء للحضور، وشكر القائمون على اللقاء كل من حضر، وساهم في وأد الفتنة.