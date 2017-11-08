مجد الكروم: مدرسة الحياة للتعليم الخاص تحيي فعاليات الزيت والزيتون

أحييت مدرسة الحياة للتعليم الخاص في مجد الكروم فعاليات الزيت والزيتون بمشاركة واسعة من قبل الطاقم التوجيهي وطلاب المدرسة حيث أبدع الطلاب بفعالياتهم وأشغالهم ورسوماتهم اليدوية بإشراف الطاقم التعليمي في المدرسة .وفي حديث مع مديرة المدرسة المربية ميادة ابو رمحين قالت:"الفعل كان يوم مميز اذ قام طاقم المدرسة التعليمي والتوجيهي بإعداء وجبة فطور من المسخن والمناقيس هذه الوجبات الاكلات الشعبية المفيدة وشكري الخاص لكل من ساهم ومن كان له دور بالمشاركة وبنجاح هذا اليوم المميز الذي له قيم وأهمية كبيرة بالحفاظ على سلامة وصحة طلابنا ".