اعادة 3 نقاط الى نادي كفر كنا وخسارة ادارية لشفاعمرو وغرامات بحق أبناء سخنين والا

احتسبت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم فوزا اداريا للنادي الرياضي روبي شبيرا على فريق هبوعيل شفاعمرو، بعد عدم حضور اللاعبين الشفاعمريين إلى المباراة

قبلت المحكمة العليا التابعة للاتحاد العام لكرة القدم الاستئناف الذي تقدمت فيه ادارة النادي الرياضي كفر كنا، ضد قرار محكمة الطاعة باحتساب فوز اداري للأخوة عرابة على الكناويين، بداعي اشراك لاعب بصورة غير قانونية، حيث تمت تبرئة الكناويين وابقاء النتيجة الأصلية على حالها بفوز كناوي بهدف دون مقابل، ضمن دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ". وتم فرض غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل على فريق الدرجة العليا اتحاد أبناء سخنين، بسبب تصرفات غير رياضية لجمهوره أمام مكابي نتانيا. وتم فرض نفس العقوبة على فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة، بسبب تصرفات جمهوره ضد هبوعيل رمات هشارون، وغرامة اضافية بقيمة 7500 شيكل مع وقف التنفيذ.

واحتسبت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم فوزا اداريا للنادي الرياضي روبي شبيرا على فريق هبوعيل شفاعمرو، بعد عدم حضور اللاعبين الشفاعمريين إلى المباراة، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها الفريق. وكان من المفروض أن تجرى المباراة بينهما، على استاد نيشر، ضمن مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.

وفي نفس الدوري، فقد تم ابعاد بهاء خليل، رئيس ادارة فريق هبوعيل عماد اكسال، عن الملاعب لمدة ثمانية شهور، لاتهامه باهانة الحكم مجد رشرش ضد هبوعيل شفاعمرو. كما أبعد حنا فرهود، مدرب بلدي كفر قرع، المستقيل والعائد الى منصبه، عن الملاعب لمباراة واحدة وفرض غرامة مالية بقيمة 500 شيكل، لاتهامه بتصرفات غير رياضية أمام هبوعيل زلفة. كما أبعد سعيد بصول، رئيس ادارة مكابي الرينة عن 3 مباريات بشكل فعلي لتصرفات غير رياضية ضد كفر قرع. وتم فرض غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل عل نادي دبورية، بسبب تصرفات غير رياضية ضد هبوعيل طيرة الكرمل.