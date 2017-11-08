اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية اعادة 3 نقاط الى نادي كفر كنا وخسارة ادارية لشفاعمرو وغرامات بحق أبناء سخنين والا

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء اعادة 3 نقاط الى نادي كفر كنا وخسارة ادارية لشفاعمرو
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اعادة 3 نقاط الى نادي كفر كنا وخسارة ادارية لشفاعمرو وغرامات بحق أبناء سخنين والا

احتسبت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم فوزا اداريا للنادي الرياضي روبي شبيرا على فريق هبوعيل شفاعمرو، بعد عدم حضور اللاعبين الشفاعمريين إلى المباراة

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-08 21:19:50 A A

قبلت المحكمة العليا التابعة للاتحاد العام لكرة القدم الاستئناف الذي تقدمت فيه ادارة النادي الرياضي كفر كنا، ضد قرار محكمة الطاعة باحتساب فوز اداري للأخوة عرابة على الكناويين، بداعي اشراك لاعب بصورة غير قانونية، حيث تمت تبرئة الكناويين وابقاء النتيجة الأصلية على حالها بفوز كناوي بهدف دون مقابل، ضمن دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ". وتم فرض غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل على فريق الدرجة العليا اتحاد أبناء سخنين، بسبب تصرفات غير رياضية لجمهوره أمام مكابي نتانيا. وتم فرض نفس العقوبة على فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة، بسبب تصرفات جمهوره ضد هبوعيل رمات هشارون، وغرامة اضافية بقيمة 7500 شيكل مع وقف التنفيذ.

 

واحتسبت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم فوزا اداريا للنادي الرياضي روبي شبيرا على فريق هبوعيل شفاعمرو، بعد عدم حضور اللاعبين الشفاعمريين إلى المباراة، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها الفريق. وكان من المفروض أن تجرى المباراة بينهما، على استاد نيشر، ضمن مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.
وفي نفس الدوري، فقد تم ابعاد بهاء خليل، رئيس ادارة فريق هبوعيل عماد اكسال، عن الملاعب لمدة ثمانية شهور، لاتهامه باهانة الحكم مجد رشرش ضد هبوعيل شفاعمرو. كما أبعد حنا فرهود، مدرب بلدي كفر قرع، المستقيل والعائد الى منصبه، عن الملاعب لمباراة واحدة وفرض غرامة مالية بقيمة 500 شيكل، لاتهامه بتصرفات غير رياضية أمام هبوعيل زلفة. كما أبعد سعيد بصول، رئيس ادارة مكابي الرينة عن 3 مباريات بشكل فعلي لتصرفات غير رياضية ضد كفر قرع. وتم فرض غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل عل نادي دبورية، بسبب تصرفات غير رياضية ضد هبوعيل طيرة الكرمل.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 المدرب نزيه خطيب: نبني مشروعا جيدا في عيلوط | [2 قراءة]
2 إنتو كمان بتقدروا تتدلّلوا... | [2 قراءة]
3 الشمال:اتهام موظف بإستغلال منصبه والتحرش بزميلاته | [2 قراءة]
4 اختفاء آثار الشاب النصراوي فراس طه | [2 قراءة]
5 توقيف مالكي 3 ملاحم من طمرة ودير الأسد والرامة للتحقيق | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 وادي النسور الاعدادية تتوج عرسها الانتخابي | [0 مشاركة]
3 الطيران الاسرائيلي يغير على موقعين للجيش السوري | [0 مشاركة]
4 الطقس: جو غائم وانخفاض على الحرارة | [0 مشاركة]
5 رئاسة الكنيست تسقط اقتراحا مستعجلا قدمه النائب ابو عرار | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab