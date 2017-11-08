اصابة شاب (19 عامًا) من شقيب السلام بجراح خطيرة بعد تعرضه للدغة أفعى

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيانٍ عممه على وسائل الاعلام:"ان شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا من سكان شقيب السلام اصيب بجراح خطيرة اثر تعرضه للدغة افعى سامة في البلدة". وقال الناطق بلسان المؤسسة:"ان البلاغ حول الاصابة وصل الى المؤسسة في حوالي الساعة 18:34 بحيث وصل الطاقم الطبي وقدم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج".