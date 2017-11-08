كفركنا :احياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الشاب خير الدين رؤوف حمدان

انطلق المشاركون في مسيرة حاشدة من منزل الشهيد وصولا الى النصب التذكاري في مكان استشهاده، ومن ثم الى ضريحه حيث تمت قراءة الفاتحة ووضع اكاليل الزهور

أحيت بلدة كفركنا مساء الاربعاء، الذكرى الثالثة لاستشهاد الشاب خير الدين رؤوف حمدان، والذي لقي حتفه، رميًا برصاص قوّات الشرطة الإسرائيليّة. وحسب ما قال أقارب المرحوم حينها انه: "لم يخطر ببال أحد أن تقوم الشرطة بقتل ابن بلدة كفركنا لمجرّد أنّه حاول إنزال قريبه من سيّارة الشرطة وبادعاء أن المرحوم كان "يمسك سكينًا وهدّد أفرادها وشكّل خطرًا على حياتهم" وبالطبع لم تجد الشرطة سوى إطلاق الرصاص عليه وقتله بدمٍ بارد، في خريف شديد البرودة" كما قالوا.

هذا، وشارك في إحياء الذكرى المئات من اهالي بلدة كفركنا، والعديد من الشخصيات الاجتماعية في البلدة ووفد من اللجنة الشعبية. هذا وانطلق المشاركون في مسيرة حاشدة من منزل الشهيد وصولا الى النصب التذكاري في مكان استشهاده، ومن ثم الى ضريحه حيث تمت قراءة الفاتحة ووضع اكاليل الزهور.

وقال رؤوف حمدان والد الشهيد خير حمدان: "مر علينا هذا الحدث بحرقة وألم شديد في العائلة بعد أن فقدنا ابننا خير، وفي هذه الايام نتذكر يوميا الشهيد خير والذي قتل بدم بارد، والمأساة تتجد يوميا في بيتنا". واضاف رؤوف حمدان: "لن اصمت على حق ابني وسآخذه بالقانون من هذه الدولة التي تدعي الديموقراطية، وكل ما يحدث هو بسبب الحكومة اليمينية التي اعطت الضوء الاخضر لاعدام كل عربي، واريد أن يسجن القتلة وكل من نكل بإبني وكل ما حدث موجود مع اثباتات وأتمنى من الله أن يظهر الحق".

