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أخبار محليات مجد الكروم تحيي الذكرى الـ40 لاستشهاد احمد المصري ومحمد عثمان

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الشاغور مجد الكروم تحيي ذكرى استشهاد المصري وعثمان
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مجد الكروم تحيي الذكرى الـ40 لاستشهاد احمد المصري ومحمد عثمان

الشهيدان قتلا على يد قوات الشرطة بتاريخ 8/11/1977 بعد ان خرجا للتصدي لقوات الشرطة مع المئات من اهالي مجد الكروم لمنع هدم منزل المرحوم حسين عوض كيوان

من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-08 19:00:43 A A

يصادف، اليوم الاربعاء، الذكرى الاربعون لاستشهاد شهيديّ الارض والمسكن من مجد الكروم، أحمد المصري ومحمد عثمان، اللذان قتلا على يد قوات الشرطة بتاريخ 8/11/1977 بعد ان خرجا للتصدي لقوات الشرطة مع المئات من اهالي مجد الكروم لمنع هدم منزل المرحوم حسين عوض كيوان.



يذكر أنّ العديد من اهالي مجد الكروم اصيبوا نتيجة تصديهم لقوات الشرطة لمنع هدم منزل المرحوم حسين عوض كيوان، وقد استشهد خلال المواجهات الشهيد احمد المصري واصيب المرحوم محمد عثمان (ابو الرايق ) بجروح بالغة نتيجة الاعتداء عليه بوحشية من قبل قوات الشرطة حينها وبقي معاقاً حتى مماته، لينضم الى قافة شهداء مجد الكروم منذ عام 1936 خلال ثورة عز الدين القسام والتي راح ضحيتها حينها العديد من اهالي القرية بالاضافة الى شهداء النكبة عام 1948. 

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