الطالب ايال عامر من البقيعة يشارك في المناظرة العالمية في جامعة ييل الأمريكية

المسابقة تتم باللغة الإنجليزية من خلال لقاء طلاب من دول وثقافات مختلفة لمناقشة القضايا والمشاكل والأفكار المتعلقة في الموضوع

على ضوء النجاح الباهر الذي حققه الطالب ايال روني عامر ابن البقيعة، الذي يتعلم في الصف الثامن للطلاب الموهوبين في كرمئيل، في مسابقة المناظرة الأولى التي جرت في رحوبوت وحصوله على سبع مداليات في المسابقة الثانية التي جرت في أثينا خلال العطلة الصيفية باشتراك الف وخمسمائة (1500) طالب من اثنتان وأربعون دولة (42)، فقد تمّ تأهليه للاشتراك في المناظرة النهائية world scholars cup، التي تُجرى هذا الأسبوع في جامعة ييل في الولايات المتحدة بمشاركة 50 دولة من جميع انحاء العالم.



الطالب ايال روني عامر



والجدير بالذكر أنّ المسابقة تتم باللغة الإنجليزية وتهدف الى دراسة فن الحوار لجعل الشخص مقنعا ومتمكنا من موقفه بسهولة، وتكون المناظرة ذات قواعد محددة تحوي على معلومات وقدرات في التعبير الكتابي والشفهي وتحليل قضايا مختلفة، مع التركيز على الجانب الاجتماعي وذلك من خلال لقاء طلاب من دول وثقافات مختلفة لمناقشة القضايا والمشاكل والأفكار المتعلقة في الموضوع.