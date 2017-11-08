الناصرة: أسبوع حافل بالثقافة الصحية في مدرسة راهبات الفرنسيسكان

تنوعت المحاضرات حول الموضوع: التدخين والنرجيلة، شرب الكحول، وقاية الأسنان، المحافظة على كليتين سليميتين، التغذية الصحية وقواعد المحافظة على جسم سليم وارشادات لكيفية الجلوس

عمّمت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة بيانًا، جاء فيه:"الصحة مصدر سعادة تساعد على مضاعفة قدرة الإنسان الإنتاجية والنجاح في تحقيق أهدافه. والصحة الجيدة لا يشعر الإنسان بقمتها إلا عندما يفقدها وقالوا أنها تاج على رؤوس الأصحاء. لذلك كرَست التربية الإجتماعية بمدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة اسبوعاً للتوعية الصحيَة والمحافظة على صحة سليمة. وتنوعت المحاضرات حول الموضوع: التدخين والنرجيلة، شرب الكحول، وقاية الأسنان، المحافظة على كليتين سليميتين، التغذية الصحية وقواعد المحافظة على جسم سليم وارشادات لكيفية الجلوس".



خلال الفعاليات



وأضاف البيان:"وقد شارك في هذا النشاط ممرضة المدرسة بسمة سالم، بسمة مروَات، نجلاء زامل، رسمية دهامشة، بادرة ابو الهيجا، جوان زريق، ياسمينا زيتون الطالبة ملك خليلية والطالب أصيل دخان. وتعاونت المدرسة مع المستشفى الفرنسي، جمعية مكافحة السرطان والمستشفى الإنجليزي".



وتابع البيان:"وازدانت الصفوف وأروقة المدرسة بلوحات وأقوال وأمثال تدعو الى المحافظة على جسم سليم خالٍ من الأمراض، وتناولت كلمات الصباح فوائد تناول الوجبات الصحية ولإبتعاد عن التدخين والنرجيلة والجلوس ساعات طويلة أمام التلفاز والحاسوب. وقام طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ببيع ماكولات صحية ارشدتهم الى تحضيرها معلمة البيولوجيا لميس أيوب".



واختتم البيان:"هذا، وتبرع طلاب الثواني عشر بالدم ولإبتسامة تعلو وجوههم. وجمَع طلاب التواسع النقود في حملة أطرق الباب وهذا تقليد سنوي تقوم به مدرستنا. وقد شجعت مديرة المدرسة الأخت فيليبا عرَاف هذا المشروع التربوي لما فيه فائدة لطلاب المدرسة، وأعده ونفذه طاقم التربية الإجتماعية المؤلف من المعلمة سوزان بولس والأستاذين روحي بواردي ويوسف مسعد والممرضة بسمة سالم.والخلاصة "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، إلى هنا البيان.