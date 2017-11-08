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منبر العرب شعر زجل الفِتنَه من قلَّةِ الفِطنَة/ بقلم:اسماء طنوس

منبر العرب

الفِتنَه من قلَّةِ الفِطنَة/ أسماء طنوس
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زجل الفِتنَه من قلَّةِ الفِطنَة/ بقلم:اسماء طنوس

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-09 07:27:18 A A

قبِـل ما تِنـوي الفِـتنِه ____ بقرارِك لا تتسَـرَّع
أُطلُب من ألله الفِطنِه ____ لا المشـاكل تِتوسَّــع


أصل الفِتنِه منِ الجاهل___ هَالمضروبِه عقلاتُـه
عن غيرُه مانُّه سائل ____ وما بيهِمُّه مصيبـاتُه
ولا هوعارف شوعامل___ولا صاحي عَعَملاتُـه
ماشي دايْماً بالمايِــل ____عقلُه ضايـع مصَـوَّع


هَمُّه يعمل مشـاكــل ____ويِشعِل فِتنِه بينِ الناس
والشّرِّ شُغلُه الشّاغل____ هَالخالي منِ الإحساس
ضميرُه ميِّت خامل____ شاغلُه إبليس الخسّـاس
بِسْلوكُه زَيِّ القاتـل____ مِثْـلِ المُجـرمِ وأشــنـع

والفِطنَه عندِ الحكيم____ بيـعِـدّ دايْمـاً للعـشـرَه
وتفكيرُه دايْماً سليـم ____ ما بِتصـيــبُه إلعَثْــرَه
بيداوي الجُرح الأليم____بإيدُه الطَّيِّبِه الخَـضرَه
هذا الإنسان الحميم ____ ما بيخَلّي قلبَـك يِفـقَـع

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