زجل الفِتنَه من قلَّةِ الفِطنَة/ بقلم:اسماء طنوس

قبِـل ما تِنـوي الفِـتنِه ____ بقرارِك لا تتسَـرَّع

أُطلُب من ألله الفِطنِه ____ لا المشـاكل تِتوسَّــع



أصل الفِتنِه منِ الجاهل___ هَالمضروبِه عقلاتُـه

عن غيرُه مانُّه سائل ____ وما بيهِمُّه مصيبـاتُه

ولا هوعارف شوعامل___ولا صاحي عَعَملاتُـه

ماشي دايْماً بالمايِــل ____عقلُه ضايـع مصَـوَّع



هَمُّه يعمل مشـاكــل ____ويِشعِل فِتنِه بينِ الناس

والشّرِّ شُغلُه الشّاغل____ هَالخالي منِ الإحساس

ضميرُه ميِّت خامل____ شاغلُه إبليس الخسّـاس

بِسْلوكُه زَيِّ القاتـل____ مِثْـلِ المُجـرمِ وأشــنـع

والفِطنَه عندِ الحكيم____ بيـعِـدّ دايْمـاً للعـشـرَه

وتفكيرُه دايْماً سليـم ____ ما بِتصـيــبُه إلعَثْــرَه

بيداوي الجُرح الأليم____بإيدُه الطَّيِّبِه الخَـضرَه

هذا الإنسان الحميم ____ ما بيخَلّي قلبَـك يِفـقَـع

المكر

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