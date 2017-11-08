الشرطة: اعتقال مشتبه (20 عامًا) من عرعرة بالسرقة تمّ التوصل إليه بسبب تفاحة!

المتحدثة باسم الشرطة - لوبا السمري:

الشاب مشتبه باقتحام ورشة بناء في تل ابيب وسرقة معدات وادوات عمل كثيرة ثمينة

توصلت الشرطة لبينات هوية المشتبه من خلال مقارنات وتحاليل فحوصات الحمض النووي "DNA"، والذي كان قد استخلصه خبراء التشخيص الجنائي من تفاحة كان قد قضمها المشتبه في الموقع هناك

أفادت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّ:"الشرطة في تل ابيب تواصل التحقيق في ملف اعتقال مشتبه (20 عامًا)، من سكان عرعرة في المثلث الشمالي، باقتحام ورشة بناء في تل ابيب وسرقة معدات وادوات عمل كثيرة ثمينة، وذلك قبل نحو الشهر، ومن ثم فرّ هاربا حتى توصلت الشرطة، مؤخرا، لبينات هويته، والتي جاءت من خلال استلامها نتائج مقارنات وتحاليل فحوصات الحمض النووي "DNA"، والذي كان قد استخلصه خبراء التشخيص الجنائي من تفاحة كان قد قضمها المشتبه، على ما يبدو، وتركها وراءه في الموقع هناك"، بحسب الشرطة.

وأضاف بيان الشرطة أنّ:"المشتبه انكر أي علاقة له في المكان هناك، إلا أنّ نتائج التحاليل وأمور اخرى ساهمت في تعزيز الشبهات ضده، علمًا أنّ التحقيقات جارية مع تمديد فترة اعتقال المشتبه مؤخرا حتى يوم 10.11 الجاري"، بحسب الشرطة.