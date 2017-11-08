اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: اعتقال مشتبه (20 عامًا) من عرعرة بالسرقة تمّ التوصل إليه بسبب تفاحة!

أخبار

وادي عارة الشرطة: اعتقال مشتبه (20 عامًا) من عرعرة بالسرقة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الشرطة: اعتقال مشتبه (20 عامًا) من عرعرة بالسرقة تمّ التوصل إليه بسبب تفاحة!

المتحدثة باسم الشرطة - لوبا السمري:

الشاب مشتبه باقتحام ورشة بناء في تل ابيب وسرقة معدات وادوات عمل كثيرة ثمينة

توصلت الشرطة لبينات هوية المشتبه من خلال مقارنات وتحاليل فحوصات الحمض النووي "DNA"، والذي كان قد استخلصه خبراء التشخيص الجنائي من تفاحة كان قد قضمها المشتبه في الموقع هناك

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-08 17:41:35 A A

أفادت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّ:"الشرطة في تل ابيب تواصل التحقيق في ملف اعتقال مشتبه (20 عامًا)، من سكان عرعرة في المثلث الشمالي، باقتحام ورشة بناء في تل ابيب وسرقة معدات وادوات عمل كثيرة ثمينة، وذلك قبل نحو الشهر، ومن ثم فرّ هاربا حتى توصلت الشرطة، مؤخرا، لبينات هويته، والتي جاءت من خلال استلامها نتائج مقارنات وتحاليل فحوصات الحمض النووي "DNA"، والذي كان قد استخلصه خبراء التشخيص الجنائي من تفاحة كان قد قضمها المشتبه، على ما يبدو، وتركها وراءه في الموقع هناك"، بحسب الشرطة.

وأضاف بيان الشرطة أنّ:"المشتبه انكر أي علاقة له في المكان هناك، إلا أنّ نتائج التحاليل وأمور اخرى ساهمت في تعزيز الشبهات ضده، علمًا أنّ التحقيقات جارية مع تمديد فترة اعتقال المشتبه مؤخرا حتى يوم 10.11 الجاري"، بحسب الشرطة. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 المدرب نزيه خطيب: نبني مشروعا جيدا في عيلوط | [2 قراءة]
2 إنتو كمان بتقدروا تتدلّلوا... | [2 قراءة]
3 الشمال:اتهام موظف بإستغلال منصبه والتحرش بزميلاته | [2 قراءة]
4 اختفاء آثار الشاب النصراوي فراس طه | [2 قراءة]
5 توقيف مالكي 3 ملاحم من طمرة ودير الأسد والرامة للتحقيق | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 الشرطة: حملة ضبط مكثفة مشتركة في رهط | [0 مشاركة]
4 الحاج عثمان دراوشة (أبو السعيد) من عرابة في ذمة الله | [0 مشاركة]
5 طريقة تحضير شوربة الذرة مع الحبق..صحة وعافية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab