الرينة: إنقاذ طفلة علقت يدها داخل ماكنة في أحد المخابز وحالتها متوسطة

الطواقم الطبية قامت بتخليص يد الطفلة ونقلها الى المستشفى

أفاد مركز الاعلام العربي والمتحدث باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر، إنّه "تمّ، اليوم الأربعاء، تخليص يد طفلة علقت في ماكنة في أحد المخابر ببلدة الرينة. هذا، وقد وصلت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة إلى المكان، واتضح أنّ الطواقم الطبية قامت بتخليص يد الطفلة ونقلها الى المستشفى، كما وساهمت الطواقم وقامت بمساعدة الطواقم الطببة في المكان"، بحسب البيان.



صور من المكان

من جهته، قال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ:"الطاقم الطبيّ التابع للمؤسسة وصل إلى المكان، وقدّم العلاج الأولي لطفلة (3 سنوات)، وبعدها تمّ نقلها إلى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج بحالة متوسطة"، وفقًا للبيان.