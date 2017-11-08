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أخبار محليات سكان من الطيبة: المياه مقطوعة في أحياء سكنية عدّة دون أي انذارات مسبقة

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المثلث الجنوبي سكان من الطيبة: المياه مقطوعة في أحياء سكنية
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سكان من الطيبة: المياه مقطوعة في أحياء سكنية عدّة دون أي انذارات مسبقة

موظفة قسم الطوارئ بالبلدية :

هناك خلل معين موجود بالفعل ويتمّ في هذه الأثناء تصليحه على امل ان تعود المياه عند الساعة الخامسة مساءً

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-08 16:23:28 A A

وصل لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب العديد من الاتصالات والتوجهات من سكان من مدينة الطيبة، حول انقطاع المياه في عدد من الأحياء السكنية منذ ساعات الصباح، مشيرين الى انهم لم "يتلقوا أي انذار مسبق حول انقطاع المياه".


صورة من أحد المواطنين

وقال المواطنون لمراسلتنا أنّه "لا يعقل أن يتمّ قطع المياه دون انذار مسبق او حتلنة السكان بالخلل القائم، اذ أنّ هذا التصرف يعتبر استهتارًا بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين".

من جانبها قالت موظفة تعمل في قسم الطوارئ بالبلدية إنّ:"خللًا معينًا موجود بالفعل ويتمّ في هذه الأثناء تصليحه على امل ان تعود المياه عند الساعة الخامسة مساءً".  

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