الشرطة: اتهام عربي من النقب بسرقة سولار من موقع قرب إيلات

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

المتهم سحب نحو 700 لتر من السولار من داخل حاوية السولار الموجودة في موقع عمدان هوائية في أحد الجبال المحيطة بمدينة ايلات

أفادت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، أنّه:"مع انتهاء الشرطة في الجنوب من تحقيقاتها في ملف اعتقال مشتبه (49 عامًا) من ضاحية ابو رقيق في النقب، بسرقة سولار من موقع عمدان هوائية في أحد الجبال المحيطة بمدينة ايلات، وذلك يوم 26.10 الفائت، وهو موقع يزوّد خدمات لشركات هواتف نقالة (سلكوم وبارتنر وبلفون) وشرطة اسرائيل، بحيث قام المشتبه بسحب نحو 700 لتر من السولار من داخل حاوية السولار الموجودة هناك، وبعدها غادر المكان حتى توصلت الشرطة الى هويته لاحقا واعتقلته، فقد تمّ اليوم الاربعاء التقدم ضده بلائحة الاتهام، مع تقديم طلب لتمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية ضده"، وفقًا لما ورد في بيان الشرطة.



تصوير الشرطة